ЗСУ посідають 29 місце серед армій світу в рейтингу Global Firepower

Збройні сили України посідають восьме місце в Європі і 29 місце в світі у рейтингу дослідження армій світу Global Firepower.

Загалом у рейтингу – 136 країн. Експерти оцінюють армії країн за 55 критеріями. Автори дослідження кажуть, що під час складання рейтингу враховували не лише загальну кількість озброєнь, а і їхнє різноманіття, а також такі чинники, як кількість придатного до служби населення і бюджет на оборону.

У світовому рейтингу українська армія стоїть між Грецією (28 місце) і Чехією (30 місце).

Очолюють рейтинг США, Росія і Китай.

У рейтингу європейських армій – 33 країни. «Україна займає у рейтингу найвищу позицію серед усіх держав, які не входять до НАТО. Окрім України і Швеції, всі інші країни з першої десятки – члени НАТО», – заявили в Генштабі ЗСУ.

Минулого року в цьому рейтингу Україна займала 30 місце серед 133 досліджуваних.