Місце ЗСУ у світових рейтингах – це окозамилювання – волонтер Лєснік

Тридцяте місце в рейтингу дослідження армій світу Global Firepower – не привід заспокоюватись щодо вдосконалення українських збройних сил, вважають експерти. Наприклад, волонтер Костянтин Лєснік звертає увагу на слабку логістику та застарілі статути. А дослідники порівняли 133 країни не лише за кількістю та якістю озброєнь, а й за рівнем фінансування армії та мобілізаційним потенціалом. Утім, фахівці сходяться на тому, що рейтинг враховує не усі важливі фактори.

У рейтингу армій світу ЗСУ йдуть одразу за шведськими збройними силами й перед армією М'янми.

Загалом у списку – армії 133 країн. Автори дослідження кажуть, що під час складання рейтингу враховували не лише загальну кількість озброєнь, а і їхнє різноманіття, а також такі чинники, як кількість придатного до служби населення та бюджет на оборону.

Колишній учасник Волонтерського десанту в Міноборони Костянтин Лєснік щодо позиції української армії в рейтингу налаштований скептично. На його думку, влада схильна використовувати подібні цифри для заспокоєння суспільства. Натомість, вважає він, треба вирішувати системні проблеми української армії, оскільки це є питанням виживання держави.

Маємо проблему з забезпеченням військ на полі бою. Ставити нас на якесь місце у світі – це окозамилювання, яке призводить до самозаспокоєння

«Ми маємо слабкі сторони у матеріальному забезпеченні, і дуже слабка сторона – логістика. Так, можна припустити, що наша армія «заточена» під якісь не дуже глибокі операції. Але ми, на мою думку, маємо проблему з забезпеченням військ на полі бою. Тому що в нас збереглася стара радянська система, ніхто не зміг її поміняти. Ніхто не змінив статути, а крім того, усе навчання вояків відбувається за тими ж шаблонами, що й 30 років тому. Тому я вважаю, шо ставити нас на якесь місце у світі – це окозамилювання, яке призводить до такого собі самозаспокоєння, що у нинішніх умовах – дуже погано», – впевнений він.

Андрій Тетерук, народний депутат від «Народного фронту» зауважив в ефірі програми «Ранкова свобода», що незалежний іноземний рейтинг навряд чи міг створюватись для того, щоб «замилювати очі» українським громадянам.

«Це абсолютно незалежний орган, який за своїх розроблених критеріїв робить оцінку певних параметрів забезпечення збройних сил різних країн», – нагадує він.

Водночас Тетерук вважає, що укладачі рейтингу могли не враховувати окремих чинників:

Якщо Росія знаходилась в топовому листі армій світу і, намагаючись перемогти Україну, не змогла цього зробити – мабуть, рейтинг недосконалий

«Давайте згадаємо 2014 рік: якщо Росія знаходилась в топовому листі армій світу і, намагаючись перемогти Україну, враховуючи всі ці викладені рейтинги українських збройних сил, не змогла цього зробити – мабуть, рейтинг недосконалий в обрахуванні певних величин. В тому числі й патріотизму українського народу, який став на захист своєї держави, допомігши відновитися українським збройним силам», – вважає депутат.

Він запевняє, що парламент упродовж останніх трьох років голосував за всі законопроекти, пов’язані із соціальним статусом військовослужбовців, підвищенням їхньої заробітної платні та забезпеченням ЗСУ усім необхідним.

Про те, що важливі деталі можуть залишитись поза увагою авторів подібних рейтингів, говорить і директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Такий рейтинг оцінює кількісні та якісні показники, які не повністю відображають оборонний потенціал

«Це не означає, що якщо дві армії стикнулися, то одна з них виявиться сильнішою за іншу. Такий рейтинг оцінює кількість особового складу, легких та важких озброєнь, фінансування армії, мобілізаційний потенціал тощо. Тобто, це кількісні та якісні показники, які не повністю відображають оборонний потенціал», – пояснює він.

За трактуванням Сунгуровського, тридцяте місце України пов’язане з тим, яке фінансування держава може спрямувати на армію. Крім того, складною він називає ситуацію з озброєнням.

Щодо підготовки військ – українська армія на голову вища за армії інших країн

«Оборонний потенціал країни складається з чотирьох речей: це особовий склад, якість та кількість озброєння, рівень підготовки військ, і мобілізаційний потенціал країни, тобто здатність постачати армію особовим складом і коштами. Щодо підготовки військ – українська армія, мабуть, на голову вища за армії інших країн, оскільки ми перебуваємо у стані війни. Країни, які надають нам консультативну допомогу, і самі черпають в нас значний обсяг досвіду ведення бойових дій», – зауважує експерт.

Крім того, Сунгуровський також звертає увагу на високий рівень патріотизму, який називає ключовим чинником формування сучасної української армії.

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