Генштаб: ЗСУ дотримуються перемир’я і закликають до цього бойовиків

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що ЗСУ дотримуються оголошеного на Донбасі режиму припинення вогню у зв’язку з початком навчального року і закликають до цього ж підтримувані Росією сили бойовиків.

«З метою безумовного дотримання домовленостей, яких було досягнуто під час телефонних переговорів у «нормандському форматі» та створення умов для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, Збройні сили України продовжують дотримуватися оголошеного режиму припинення вогню у зв’язку з початком навчального року… Російсько-окупаційні війська також мають дотримуватися домовленостей щодо режиму припинення вогню у зв'язку з початком навчального року», – йдеться в повідомленні Генштабу у Facebook.

Напередодні канцлер Німеччини і президент Франції закликали президентів Росії і України повністю виконати свої зобов’язання щодо дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Анґела Меркель і Емманюель Макрон нагадали Володимирові Путіну і Петру Порошенкові, що, незважаючи на спільну підтримку всіх чотирьох учасників «нормандського формату», проголошений у Тристоронній контактній групі режим припинення вогню не повністю дотримується.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.