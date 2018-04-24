ПАРЄ визнала окупацію частини Донбасу Росією – Ар’єв

Парламентська асамблея Ради Європи 24 квітня підтримала поправку української делегації і проголосувала за визнання окупації Росією частини території Донбасу, повідомляє голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

«Перемога! Ухвалена важлива поправка української делегації в ПАРЄ в доповіді «Про надзвичайний стан і відступ від конвенції про права людини» і Асамблея проголосувала за фактичне визнання окупації (дійсного контролю) частини Донбасу Росією! Казкам про шахтарів і трактористів з воєнторга настав нарешті кінець і в міжнародних документах», – написав Ар’єв у Facebook.

Член української делегації Ірина Геращенко додала, що рішення ухвалене більшістю голосів.

«Кожна фіксація Росії – окупанта в міжнародних документах наближає її керівників – авторів авантюри з Кримом і Донбасом до Гааги», – додала вона.

23 січня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Гуманітарні наслідки війни в Україні». У ній асамблея закликала російську владу «припинити всю фінансову та військову підтримку, надану незаконним збройним угрупованням в Донецькій та Луганській областях, припинити визнавати їхні паспорти та інші документи, включаючи рішення суду та документи, які підтверджують право на нерухомість, видані на території, підконтрольній незаконним збройним угрупованням в Луганській та Донецькій областях».

Крім того, ПАРЄ закликала Росію гарантувати повагу прав людини і безпеку всіх людей, що живуть в анексованому Криму, зняти заборону на Меджліс кримськотатарського народу і заборону на в’їзд кримськотатарським лідерам, звільнити всіх українських в’язнів, гарантувати доступ для міжнародних організацій у Крим.