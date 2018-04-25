Бойовики зірвали процес розведення військ біля Станиці Луганської – штаб

Підтримувані Росією бойовики зірвали процес розведення військ біля Станиці Луганській на Луганщині, повідомив штаб української воєнної операції.

За словами українських військових, 24 квітня близько 19 години бойовики порушили режим тиші на ділянці розведення сил і засобів сторін неподалік Станиці Луганської.

«Обстріл позицій Збройних сил України здійснювався із застосуванням великокаліберних кулеметів та тривав близько 10 хвилин. У штабі Антитерористичної операції розцінюють факт порушення режиму тиші бойовиками поблизу Станиці Луганської як спробу уникнути виконання вимог Рамкового рішення щодо розведення сил і засобів», – заявили в штабі.

Бойовики угруповання «ЛНР», які контролюють частину Луганської області, наразі звинувачення не коментували.

4 квітня Тристороння контактна група щодо врегулювання конфлікту на Донбасі домовилася про розведення сил у районі Станиці Луганської 10 квітня, однак цього не відбулося, як стверджує українська сторона, унаслідок обстрілу підтримуваних Росією бойовиків.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.