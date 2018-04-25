Ситник заперечив, що НАБУ готує повідомлення про підозру Омеляну

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заперечив, що його відомство готує повідомлення про підозру міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну.

«Щодо підозри Омеляну. Це не є правдою. Розслідування триває, але там важко говорити, чим це закінчиться», – заявив Ситник.

20 квітня НАБУ надіслало відповідь на запит Радіо Свобода щодо появи у ЗМІ інформації про те, що бюро готує підозру Омеляну. У відомстві заявили, що в рамках розслідування кримінального провадження щодо міністра інфраструктури підозру не оголошували «жодній особі».

Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення і можливого декларування недостовірних даних Володимиром Омеляном.

За даними слідства, починаючи з 10 грудня 2016 року Омелян, його дружина і їхній син почали проживати в будинку, що за правом приватної власності належить двоюрідній племінниці дружини, орієнтовна вартість будинку становить 7 мільйонів гривень. Детектив вказує, що за інформацією з Державної фіскальної служби доходи, які б дали племінниці можливість купити зазначений будинок, остання не отримувала.

Журналісти програми «Схеми» повідомляли, що родина міністра інфраструктури України Володимира Омеляна взяла в оренду елітний котедж у своєї родички в селі Іванковичі під Києвом.

Володимир Омелян з квітня 2016 року очолює міністерство інфраструктури.