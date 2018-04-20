НАБУ: у справі проти Омеляна підозру нікому не оголошували

У Національному антикорупційному бюро України заявляють, що у рамках розслідування кримінального провадження щодо міністра інфраструктури Володимира Омеляна підозру на даний момент не оголошували «жодній особі». Про це у НАБУ заявили у відповідь на запит Радіо Свобода щодо появи у ЗМІ інформації про те, що бюро готує підозру міністрові.

«26 травня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про можливе незаконне збагачення і можливе недостовірне декларування міністром інфраструктури України… Наразі досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. На даний момент жодній особі про підозру не повідомлялось», – йдеться у відповіді НАБУ, надісланій 20 квітня.

Надати іншу інформацію щодо перебігу справи у НАБУ відмовилися, пославшись на таємницю досудового розслідування.

У НАБУ також наголосили, що внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не є доказом вчинення особою кримінального правопорушення.

Інформація про те, що Національне антикорупційне бюро готує повідомлення про підозру міністрові інфраструктури Володимиру Омеляну з’явилося 13 квітня.

Раніше в НАБУ повідомляли, що в ході досудового розслідування детективи бюро встановили, що, починаючи з 10 грудня 2016 року Омелян, його дружина і їхній син почали проживати в будинку, що за правом приватної власності належить двоюрідній племінниці дружини, орієнтовна вартість будинку становить 7 мільйонів гривень. Детектив вказував, що, за інформацією з Державної фіскальної служби, доходи, які б дали племінниці можливість купити зазначений будинок, остання не отримувала.

Раніше журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) повідомляли, що родина міністра інфраструктури України Володимира Омеляна взяла в оренду елітний котедж у своєї родички в селі Іванковичі під Києвом.

Володимир Омелян з квітня 2016 року очолює міністерство інфраструктури.