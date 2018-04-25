МОН: у Римі помер науковець, який повертався після антарктичної експедиції в Україну

У Римі 25 квітня геолог Віталій Вернігоров, який повертався в Україну з антарктичної станції Академік Вернадський після участі у сезонній експедиції, помер від серцевого нападу.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, дорогою додому, під час пересадки між літаками в Римі, науковцю раптово стало зле.

За даними МОН, під час експедиції, яка тривала близько двох тижнів, Віталій Вернігоров не скаржився на здоров’я, був активним і життєрадісним.

Віталій Вернігоров почав свою дослідницьку діяльність у морських експедиціях у 1980-х роках, працював у Атлантиці та Індійському океані, ходив у довколосвітнє плавання. Був учасником першої Української антарктичної експедиції, потім багато разів зимував у Антарктиді та брав участь у сезонних дослідженнях.

Наприкінці березня цього року 70-річний співробітник Інституту геології НАН України долучився до команди сезонної експедиції, що вирушила на станцію Академік Вернадський. Там він займався відбором геологічних зразків донних відкладів, ехолотною зйомкою акваторій, спостереженнями за рівнем моря.

22 березня в Антарктиду вирушили 2 українські експедиції: сезонна і річна. У складі сезонної експедиції були 12 науковців. Вони працювали під час перезмінки 22-ї та 23-ї УАЕ – впродовж майже трьох тижнів. Вчені, зокрема, відбирали зразки для досліджень, заявки на які подали 20 науково-дослідних закладів України.

У 1996 році Велика Британія продала Україні одну зі своїх антарктичних станцій «Фарадей» за символічний 1 фунт стерлінгів. Такий щедрий «дарунок» пояснюється просто: обслуговування зайвої дослідницької бази коштує чимало та й на те, щоб її закрити, також необхідно багато часу й коштів. Відтоді Україна стала однією з держав, які мають свою базу в Антарктиці. Станцію було перейменовано на честь академіка Вернадського.