ЗМІ: ПАРЄ закликає Росію припинити постачати озброєння і військових на Донбас

Парламентська асамблея Ради Європи закликає Росію припинити постачати озброєння і військових на Донбас, повідомляє агенція «Укрінформ».

«Асамблея закликає російський уряд поважати права внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зокрема утриматися від постачання зброї, боєприпасів та військового персоналу, що призводить до подальшого порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини ВПО у відповідних районах конфліктів; надати доступ місіям міжнародних гуманітарних спостерігачів до відповідних зон конфліктів для аналізу гуманітарних потреб ВПО та надання гуманітарної допомоги», – йдеться у резолюції ПАРЄ, схваленій після заслуховування доповіді «Гуманітарні потреби та права внутрішньо переміщених осіб у Європі».

Член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко додала, що під час обговорення резолюції «Гуманітарні потреби та права внутрішньо переміщених осіб в Європі» звернула увагу Асамблеї на непросту ситуацію з переселенцями в Україні.

За її словами, в доповіді ПАРЄ йдеться не лише про українську ситуацію, а й інші регіони, зокрема, Грузію, Кіпр, інші країни.

«Але ключове: тільки демілітаризація Донбасу і повернення миру на українську землю можуть радикально змінити і покращити ситуацію з переселенцями. P.S. Резолюцію підтримали 76 членів ПАРЄ», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

У січні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Гуманітарні наслідки війни в Україні». У ній асамблея закликала російську владу «припинити всю фінансову та військову підтримку, надану незаконним збройним угрупованням в Донецькій та Луганській областях, припинити визнавати їхні паспорти та інші документи, включаючи рішення суду та документи, які підтверджують право на нерухомість, видані на території, підконтрольній незаконним збройним угрупованням в Луганській та Донецькій областях».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».