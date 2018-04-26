Введення в експлуатацію конфайнмента на ЧАЕС заплановане на грудень – Порошенко

Новий конфайнмент на Чорнобильській АЕС заплановано ввести в експлуатацію в грудні цього року, повідомив президент України Петро Порошенко.

«Цього року завершиться один із важливих етапів перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. На грудень заплановано введення в експлуатацію нового безпечного конфайнмента, встановленого, чи як кажуть, «насунутого» раніше», – сказав голова держави на ЧАЕС 26 квітня, у 32-у річницю трагедії на станції.

Він нагадав, що минулого тижня Верховна Рада ухвалила у першому читанні закон щодо внесення змін до програми зняття ЧАЕС з експлуатації. «Зміни дозволять подовжити роботи з консервації трьох блоків; ввести в експлуатацію сховище відпрацьованого ядерного палива і об'єкти поводження з радіоактивними відходами», – додав президент.

Нещодавно голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук заявляв, що введення в експлуатацію нового безпечного конфайнменту над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС переноситься на листопад 2018 року. Він додав, що це не остаточний термін.

У листопаді 2016 року на Чорнобильській АЕС завершили насувати арку нового безпечного конфайнменту на об’єкт «Укриття» четвертого енергоблоку, що був зруйнований під час ядерної катастрофи 26 квітня 1986 року. Встановлення нового укриття дало змогу перейти до робіт із демонтажу конструкцій, вилучення і подальшої утилізації паливовмісних і радіоактивних матеріалів.

Будівництво арки розпочалося у 2012 році.