Теніс: 15-річна Костюк була близькою до перемоги в матчі проти сьомої ракетки світу

15-річна українська тенісистка Марта Костюк програла сьомій ракетці світу, французці Каролін Гарсії в другому раунді основної сітки турніру категорії WTA Premier в німецькому Штутгарті.

Костюк змогла взяти в Грасії один сет – 1:6, 6:3, 5:7.

Інша українка, Еліна Світоліна, здобула перемогу над Маркетою Вондрушовою з Чехії. Перший сет вона програла (2:6), однак у другому змогла зрівняти рахунок (6:1). У вирішальному сеті Водрушова відмовилася продовжувати гру за рахунку 3:2 на користь українки.

У кваліфікації турніру Костюк несподівано обіграла 35-у ракетку світу, французку Алізе Корне, а в першому раунді основної сітки здобула перемогу над німкенею Антонією Лоттнер.