ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо протидії гібридній війні – Ар’єв

Парламентська асамблея Ради Європи 26 квітня ухвалила резолюцію щодо протидії гібридній війні, повідомляє голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

«Асамблея із занепокоєнням відзначає, що сьогодні держави все частіше стикаються з явищем «гібридної війни», що створює новий тип загрози на основі поєднання військових та невійськових засобів, таких як кібератаки, кампанії масової дезінформації, в тому числі фальшиві новини», – цитує резолюцію Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.

«Тому гібридна війна може дестабілізувати і підірвати цілі суспільства і спричинити численні жертви. Все ширше використання цих нових тактик, особливо в поєднанні, викликає занепокоєння щодо адекватності існуючих правових норм» , – додав він.

Крім того, 26 квітня ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо корупції в організації.

В Європі все частіше заявляють про необхідність протидії гібридній війні. Зокрема у березні Єврокомісія видала доповідь про дезінформацію, документ не містить згадок конкретних країн.

Як стало відомо, у своїй новій заяві Європейська комісія має намір окремо згадати Росію через інформаційну війну, яку веде Москва. Євросоюз проводить кампанію проти дезінформації в інтернеті, яку вважає загрозою європейській безпеці.