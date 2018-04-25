Єврокомісія згадає про інформаційну війну Росії в новій заяві

Європейська комісія у своїй новій заяві має намір окремо згадати Росію через інформаційну війну, яку веде Москва. Євросоюз проводить кампанію проти дезінформації в інтернеті, яку вважає загрозою європейській безпеці.

У проекті заяви, з яким ознайомилося Радіо Свобода, йдеться про те, що «масштабні кампанії з дезінформації в інтернеті широко використовуються низкою внутрішніх та іноземних гравців, щоб посіяти недовіру і створити соціальну напругу з серйозними потенційними наслідками для нашої безпеки».

«Наприклад, військова доктрина Росії відкрито визнає інформаційну війну як однe зі своїх головних сфер», — сказано в документі Єврокомісії, який мають опублікувати 26 квітня.

Як повідомили Радіо Свобода кілька джерел, знайомих з проектом документа, але не уповноважених публічно його обговорювати, спочатку високий представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні була проти того, щоб виокремлювати в документі котрусь країну. Однак, за наполяганням деяких комісарів з ЄК, у розділ про дезінформацію включили згадку про Росію. Підставою для цього стали численні повідомлення про ймовірне втручання Москви в іноземні вибори, російські «фабрики тролів» і кібератаки.

Попередня доповідь про дезінформацію, яку Єврокомісія видала у березні, не містить згадок конкретних країн.

У новому документі також йдеться про створення «європейського підходу для боротьби з дезінформацією».

Серед пропозицій — створити незалежну європейську мережу з перевірки фактів, домовитися про спільні методи роботи, обмінюватися найкращими підходами і досягти «якомога кращого покриття по всьому ЄС».

Єврокомісія також планує створити «безпечну європейську онлайн-платформу», яка допоможе боротися з дезінформацією.