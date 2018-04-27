Пашинян: компроміс із владною партією Вірменії неможливий

Вірменський опозиційний лідер Нікол Пашинян відкидає будь-який компроміс з владною Республіканською партією і стверджує, що він є єдиним законним кандидатом на посаду прем’єр-міністра. Цю заяву Пашинян оприлюднив після того, як парламент оголосив, що голосуватиме за наступного прем’єра Вірменії 1 травня, щоб замінити усунутого внаслідок протестів Сержа Сарґсяна.

Пашинян запросив виконувача обов’язків прем’єр-міністра Карена Карапетяна зустрітися в неділю, 27 квітня, в Єревані. Опозиціонер наполягає, щоб ці переговори відбувалися за присутності засобів інформації.

Росія, головний союзник та економічний партнер Вірменії, закликала до швидкого врегулювання кризи.

Спікер парламенту Ара Баблоян 26 квітня оголосив про спеціальну парламентську сесію на тлі тиску демонстрантів на Республіканську партію. Протестувальники вимагають передати владу лідеру опозиції Ніколу Пашиняну.

В інтерв'ю Радіо Свобода президент Вірменії Армен Сарґсян не підтримав жодного кандидата, але заявив, що останні дії показують, що країна перебуває на шляху до «нової Вірменії», в якій буде представлений «найширший спектр думок».