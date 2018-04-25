Вірменія: партія «Дашнакцутюн» вийшла з владної коаліції

Вірменська революційна федерація «Дашнакцутюн» оголосила, що залишає коаліцію з владною Республіканською партією в парламенті.

У заяві від 25 квітня партія заявляє, що Національні збори (парламент Вірменії) має обрати прем’єром кандидата, «який має підтримку народу».

Перед цим партія бізнесмена Гагіка Царукяна «Процвітаюча Вірменія», яка має другу за величиною фракцію в парламенті, закликала своїх прихильників приєднатися до антиурядової акції протесту, що поновилася 25 квітня у Вірменії.

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Тим часом, Соціал-демократична партія «Гнчакян» закликала виконувача обов’язків прем’єра Карена Карапетяна скласти повноваження. «Ми закликаємо в.о. прем'єр-міністра Вірменії Карена Карапетяна скласти повноваження і примусити парламентську більшість обрати на посаду прем'єр-міністра кандидата від народу», — йдеться в заяві партії.

Як заявили у «Гнчакян», всі інші кроки можуть призвести до незворотних і небезпечних наслідків.

Партія «Спадщина», яка не представлена в парламенті Вірменії, але лідер якої Раффі Ованисян був другим на президентських виборах у Вірменії 2013 року, також заявила, що братиме участь у протестах доти, поки «владу не повернуть народові».

Лідер фракції владної Республіканської партії Вірменії, проти якої виступають протестувальники, заявив Радіо Свобода, що партія «залишається єдиною». Ваграм Багдасарян сказав про це 25 квітня після засідання фракції.

«Ми закликали президента Республіки Вірменія звернутися до політичних сил з приводу політичного діалогу. Будуть проведені політичні діалоги, ми ухвалимо рішення», — сказав він.

На питання, чи буде у РПА свій кандидат і чи можливий «кандидат від народу», Ваграм Багдасарян відповів так: «Ми не можемо сказати. А кандидат від народу — це поняття відносне. Ми будемо рухатися відповідно до Конституції і не порушимо жодного пункту Конституції. Про решту поговоримо пізніше».

Він додав, що Серж Сарґсян, який подав у віставку з посади прем’єра після протестів, не матиме впливу на рішення партії.

«Він пішов у відставку і не хоче втручатися в ці питання після своєї відставки, оскільки є виконувач обов'язків прем’єр-міністра, який з президентом республіки вже ухвалюють рішення», — пояснив голова фракції Республіканської партії.

Раніше Едмон Марукян з опозиційної фракції «Елк» в парламенті заявив, що Пашинян, який формально очолює цю партію, може бути висунутий кандидатом на посаду прем'єр-міністра.

У 105-місному парламенті Вірменії, де для висунення кандидата у прем’єр-міністри потібно 27 голосів, партія «Елк» має дев’ять місць, а блок Царукяна 31 місце.

«Ситуація склалася так, що без відмови Республіканської партії від влади нічого не рухатиметься», — сказав Марукян Радіо Свобода. За його словами, із представниками Царукяна опозиціонери матимуть 40 голосів, і їм бракуватиме ще 13 місць для того, щоб обрати Пашиняна прем’єром.

Він висловив сподівання, що голоси, яких бракує, можуть дати представники Республіканської партії, яка має 58 місць у парламенті, і її партнера по коаліції «Дашнакцутюн», яка має сім представників.

Противладний протест у Вірменії поновився 25 квітня після того, як зірвалися заплановані на цей день переговори опозиційного лідера Нікола Пашиняна та виконувача обов’язків прем’єра Карена Карапетяна. Тисячі активістів знову заповнили центральні вулиці Єревана, вимагаючи усунення від влади Республіканської партії, яку представляють як чинний очільник уряду, так і усунутий прем’єр Серж Сарґсян.

Пашинян пізно ввечері 24 квітня у Facebook заявив, що влада намагається використати відставку Сержа Сарґсяна з посади прем’єр-міністра для збереження керівної ролі Республіканської партії.

«Ми не можемо погодитись з призначенням представника цієї партії (Республіканської партії Вірменії – ред.) прем’єр-міністром, і ми не можемо дозволити цій корумпованій системі продовжувати існувати», – заявив Пашинян.

Виконувач обов’язків прем’єра Вірменії Карен Карапетян назвав неприйнятними умови для переговорів, які висуває Пашинян.

«Він (Пашинян – ред.) запропонував список людей, які повинні брати участь з нашого боку, а також оголосив, що вестиме переговори виключно навколо свого порядку денного. Це означає не переговори або діалог, а виключно озвучування власної точки зору», – заявив Карапетян.

Виконувач обов’язків прем’єра Вірменії назвав дострокові парламентські вибори одним із можливих варіантів розв’язання кризи.

23 квітня прем’єр-міністр Вірменії Серж Сарґсян заявив про свою відставку. Рішення з’явилося на тлі 11-денних масових протестів проти його призначення головою уряду.

Перед закінченням президентських повноважень Сержа Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.