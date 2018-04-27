Труба затвердив склад Ради громадського контролю ДБР

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба затвердив склад Ради громадського контролю відомства. Відповідний наказ директора ДБР від 26 квітня оприлюднений на сайті Кабінету міністрів.

Згідно з наказом, до складу Ради громадського контролю увійшли 15 людей: Василь Апасов, Максим Болдін, Олександр Вольвак, Ростислав Дмитрусь, Сергій Іванов, Ганна Колесник, Денис Колесников, Надія Корінна, Катерина Кувіта, Наталія Мамченко, Максим Марчук, Ростислав Попович, Ігор Проценко, Ярослав Романенко та Анатолій Свирид.

Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, екс-президентів та членів уряду.

У лютому Труба заявляв, що має намір запустити бюро до 1 вересня.

Раду громадського контролю при ДБР обрали 30 березня.