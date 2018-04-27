Wizz Air відкриває три нові маршрути з Києва

Угорський лоукост-перевізник Wizz Air планує відкрити три нові рейси зі столичного аеропорту «Київ» до німецьких міст Франкфурт-на-Майні та Берлін, а також до австрійського Відня.

«Хочу повідомити про відкриття трьох нових маршрутів з аеропорту Києва. Ми будемо мати нові маршрути до Франкфурта і Берліна (Шенефельд) з 1 липня, а до Відня маршрут відкриється з 28 жовтня», – заявив генеральний директор Wizz Air Стівен Джонс.

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Водночас ірландський лоукост-перевізник Ryanair планує запустити рейси з Києва до Берліна з 3 вересня. З 31 жовтня компанія має намір почати літати зі Львова до двох інших німецьких міст – Дюссельдорфа та Меммінгена.