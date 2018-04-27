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27 Квітень 2018, Київ 23:26
Новини | Події

Раді пропонують перейменувати Дніпропетровську область

Місто Дніпро

Верховній Раді пропонують перейменувати Дніпропетровську область на Січеславську.

Група народних депутатів зареєструвала законопроект № 8329.

«Сама область давно в різних творчих і наукових середовищах зажила назви Січеславщина, Січеславський край…Січеслав є другою неофіційною назвою Дніпра, другою за рейтингом симпатій городян», – йдеться у пояснювальній записці.

Автори законопроекту зауважують, що у 2018-му році в містах регіону пройшли громадські слухання щодо зміни назви Дніпропетровської області, є підтримка цієї ініціативи.

Читайте також: «Січеславська – так?». На Дніпропетровщині обговорюють нову назву області

19 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ на Дніпро. Рішення ухвалено на виконання закону про декомунізацію.

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