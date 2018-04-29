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29 Квітень 2018, Київ 19:53
Новини | Міжнародні

В Іраку 19 росіянок засудили довічно за участь в «ІД» – AFP

Суд в Іраку засудив 19 росіянок до довічного ув’язнення за участь в екстремістському угрупованні «Ісламська держава», повідомляє Agence France-Presse з посиланням на свого кореспондента, який був присутній на судовому засіданні.

За інформацією AFP, голова Центрального кримінального суду Багдада визнав жінок винними в «участі й підтримці «ІД».

Також до довічного ув’язнення засуджені шість жінок з Азербайджану та чотири з Таджикистану.

Засуджені мають право оскаржити вироки.

У грудні 2017 року Ірак оголосив про завершення війни з угрупованням «Ісламська держава».

У країні затримали щонайменше 560 жінок і 600 дітей. Їх визначили як джихадистів чи родичів підозрюваних в участі в «Ісламській державі».

За даними російського Міністерства закордонних справ, у тюрмах Іраку може перебувати від 50 до 70 жінок, які, імовірно, мають громадянство Росії. Усіх їх підозрюють у співробітництві з терористами.

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