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29 Квітень 2018, Київ 23:18
Новини | Події

«Динамо» не дало «Шахтарю» збільшити відрив за очками

Київське «Динамо» здобуло виїзну перемогу над полтавською «Ворсклою» у матчі 29 туру чемпіонату України з футболу.

На 63-й хвилині єдиний гол забив Дьємерсі Мбокані, який кількома хвилинами раніше вийшов на заміну.

Після цього поєдинку «Динамо» набрало 66 очок і не дало відірватися донецькому «Шахтарю», який має 69 залікових пунктів.

Команди ще повинні зіграти по три гри в чемпіонаті. В останньому турі вони зустрінуться між собою в Києві. У випадку рівної кількості очок чемпіоном стане команда з кращою різницею забитих і пропущених м’ячів.​

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