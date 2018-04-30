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30 Квітень 2018, Київ 11:16
Новини | Міжнародні

Журналіст агенції France-Presse загинув унаслідок вибуху в Кабулі

Ця світлина зроблена на місці попереднього гучного нападу в Кабулі – 22 квітня поблизу центру реєстрації виборців. Її зробив Шах Марай, журналіст агенції France-Presse, який загинув внаслідок вибуху 30 квітня

Інформаційна агенція France-Presse повідомила, що серед жертв двох вибухів у столиці Афганістану 30 квітня був її журналіст, фотограф Шах Марай. Всього, за даними влади, загинули щонайменше вісім людей, близько 20 були поранені.

Перший вибух стався поблизу офісу розвідувальної агенції Афганістану. Другий – приблизно через 20 хвилин поруч із будівлею міністерства містобудування та житлово-комунального господарства.

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальність за напади.

Ці повідомлення надійшли через тиждень після того, як 22 квітня вибух у центрі реєстрації виборців у Кабулі забрав життя 60 та поранив не менш як 120 людей.

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