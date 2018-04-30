Поліція нагадує про початок реконструкції Шулявського мосту, схема руху буде змінена

Поліція Києва нагадує, що з 1 травня починається реконструкція Шулявського шляхопроводу, схема руху буде змінена.

Поліція оприлюднила схеми нових маршрутів, зокрема, рух по вулиці Олександра Довженка – вулиці Вадима Гетьмана (в бік Караваєвих Дач) відбуватиметься по вулицях: Антона Цедика (вул. Ежена Потьє), Петра Нестерова з виїздом на проспект Перемоги (на цій ділянці проспекту Перемоги буде встановлено тимчасовий світлофор), Гарматній, Виборзькій і поверненням на вулицю Вадима Гетьмана.

У департаменті транспортної інфраструктури КМДА раніше повідомляли, що орієнтовна тривалість будівництва 17 місяців.

Читайте також – Два роки і півтора мільярда гривень: як оновлять Шулявський шляхопровід

У лютому 2017 року обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі. Як повідомили в «Київавтодорі», причинами обвалу мосту є пожежі, які сталися раніше біля шляхопроводу чи під ним, а також корозія бетону.

Тоді мер Києва Віталій Кличко заявляв, що реконструкція Шулявського мосту в Києві може тривати до двох років і коштуватиме близько півтора мільярда гривень.