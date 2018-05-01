США: убивство журналістів у Кабулі є атакою на демократію

США засудили вбивство журналістів в Афганістані та звинуватили бойовиків у спробі підірвати виборчий процес, атакуючи «наріжний камінь демократії». Держсекретар США Майк Помпео в мережі Twitter назвав подвійний напад смертників, внаслідок якого 30 квітня в Кабулі загинули щонайменше 25 людей, включно з дев’ятьма журналістами, «безглуздим та варварським».

«Незалежні ЗМІ є наріжним каменем демократії. Попри сьогоднішні напади, яскравйи медіа-ландшафт в Афганістані витримає», – наголосив Помпео та додав, що «ми не будемо сліпими до цього».

«Це звична справа для людей, які не можуть перемогти на виборах, а тому використовують бомби», – вказав міністр оборони США Джим Маттіс.

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Подвійний вибух, що 30 квітня забрав життя щонайменше 25 людей, слідував за іншим терактом, що стався 22 квітня. Тоді поблизу центру реєстрації виборців у Кабулі загинули 60 людей.