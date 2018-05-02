ЄС закликають докласти більше зусиль для звільнення заручників і припинення війни в Україні

Євродепутат від Польщі Анна Фотиґа заявляє про необхідність активніших дій Європейського союзу для звільнення українців, які перебувають у полоні підтримуваних Росією бойовиків на сході України, ув’язнені в Росії й анексованому нею Криму.

Як заявила Фотиґа, яка є співорганізатором конференції «Ціна російської агресії в Україні: свідчення викрадень, тортур та вбивств», свідчення родичів українських полонених і колишніх політв’язнів, які нині пролунали з трибуни Європарламенту, повинні бути почуті й спонукати до дій для зупинки агресії в Україні.

«Ми мусимо почути ці свідчення й подумати про те, як зробити належні кроки для того, щоб зупинити будь-яку агресію. Політика Росії продовжує бути дуже агресивною», – заявила європейський парламентар, висловлюючи переконання, що саме тепер настала нагода звертатися до лідера Росії із вимогою звільнити українців.

Європарламентар від Польщі заявила, що ЄС повинен активніше вимагати від Москви «звільнити українських заручників і полонених, зупинити війну в Україні та вивести з її території, включно із Кримом, всі свої військові підрозділи».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі, на заході в Європарламенті за участі предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета пролунали вісім свідчень колишніх політв’язнів і родичів полонених українців.

Минулого місяця перший заступник голови Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляла про відсутність прогресу в питанні звільнення заручників.

За даними правозахисників, на сьогодні близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого нею Криму.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей.