Порошенко показав сніданок, обід і вечерю «за стандартами НАТО»

Президент України Петро Порошенко розмістив на своїй сторінці у Facebook фотографії із зображенням сніданку, обіду та вечері, призначених для українських військових у зоні бойових дій.

«Наші військові на Донбасі отримають новий раціон, розроблений за стандартами НАТО. 7 різних комплексних раціонів на 7 днів тижня. Відтепер, якщо військовослужбовець знаходиться не біля польової кухні – він все одно має можливість отримати повноцінне, якісне та збалансоване харчування», – написав Порошенко.

«У посиленому меню перша і друга страви, сухофрукти, шоколад, джеми, мед, кава тощо. Також у комплекті спеціальних реторт-пакетів – безполуменева грілка для розігрівання страв. Новий раціон просто неможливо порівняти з попередніми зразками, які навіть близько не мали такого різноманіття і такої якості», – додав президент України.

У квітні Міністерство оборони України повідомило, що вдосконалює сухий пайок для бійців на передовій. Новий пайок наблизили до стандартів НАТО, в нього включені пристрої для саморозігріву порцій, суттєво збільшено кількість м’яса, овочів та солодощів. Наразі Міноборони випробовує нові страви для пайка, та закликає український бізнес долучатися до його виготовлення – через систему електронних закупівель ProZorro.