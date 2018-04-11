Міністерство оборони України вдосконалює сухий пайок для бійців на передовій: це є одним з елементів реформи матеріального забезпечення армії, звітують у відомстві. Новий пайок наблизили до стандартів НАТО, в нього включені пристрої для саморозігріву порцій, суттєво збільшено кількість м’яса, овочів та солодощів. Наразі Міноборони випробовує нові страви для пайка, та закликає український бізнес долучатися до його виготовлення – через систему електронних закупівель ProZorro.

Частина експертів та волонтерів, які допомагають українським бійцям з продовольством, вважають ці зміни позитивними. Частина – говорить про відсутність контролю і про те, що якість харчування і надалі залежить від професіоналізму командирів, незалежно від того, на яку систему харчування переводять підрозділ.

Ніжне горохове пюре з філе індички та з гострим соусом, тушкована картопля з кубиками овочів та гуляшу, ароматне рагу з квасолею та курятиною, а для любителів класики – дієтичний борщ з яловичиною та пшенична каша з кількома сортами м’яса на пару. Все подають гарячим. На десерт – мед із сухофруктами, джем із чорної смородини, міцна кава та шоколад.

Це не ресторанне меню, а частина асортименту нового українського сухого пайка, який вже використовують бійці на передовій, і до якого найближчим часом додадуть ще 24 типи перших та других страв, розповідає журналістам заступник начальника управління розвитку продовольчого забезпечення Збройних сил України Олександр Хмиз.

Під час розробки та впровадження нової норми харчування враховано досвід держав-членів НАТО

«Під час розробки та впровадження нової норми харчування враховано досвід держав-членів НАТО, а також досвід використання індивідуальних раціонів харчування (MRE) у 2014 році під час проведення АТО. Також враховано рекомендації науковців. Значна увага приділялася виду пакування комплектувальних складових, проведено зустрічі з українськими та іноземними виробниками пакувальних матеріалів», – наголосив представник Міноборони.

Наразі у сухому пайку для бійця варіюються чотири перших та 17 других страв, вітамінні набори та різноманітні солодощі. Жодних консервних бляшанок: всі страви – у легких і міцних термостійких пакетах. До кожної додається ще один пакет із реактивом: якщо покласти туди герметично запакований солдатський обід і налити трохи води – реактив на основі негашеного вапна за лічені хвилини розігріває страву. Без вогню і диму, що в умовах бойових дій дуже важливо, уточнює Олександр Хмиз.

На підтвердження своїх слів посадовець розпакував перед представниками ЗМІ український пайок та аналогічний сухпай армії США. А інші представники Міноборони – нагріли страви за допомогою пакета з водою і реактива (так званий безполуменевий нагрівач їжі – ред.)

Каша з овочами та з різними сортами м’яса виявилася непоганою, тушкована індичка – смачна, але надто солона, найсмачнішим був горох зі свининою, переконалося Радіо Свобода. Водночас печиво є досить твердим, чай і шоколад – недорогих сортів, однак мед, джеми і сухофрукти – на смак і на вигляд досить якісні.

Такі осучаснені сухі пайки мають більшість підрозділів на передовій, на навчаннях та в інших місцях, де вони виконують завдання «у полі», далеко від місць дислокації, запевнили в Міноборони. Тим часом у відомстві готують розширення асортименту: найближчим часом до сухпайка додадуть ще 24 види основних страв, обіцяє Олександр Хмиз.

Наразі елементи сухого пайка виготовляють дві великі компанії, які є провідними виробниками консервів в Україні, звітують в Міноборони. Однак посадовці закликають брати участь у торгах інших українських підприємців, та долучатися до забезпечення армії готовими стравами.

Характеристики сучасного сухого пайка ЗСУ

Вага: понад 2 кілограми

Закупівельна вартість: до 275 гривень

Асортимент: 4 перших та 17 других страв, п’ять видів м’яса.

Частка м’яса: 10% від ваги основних страв.

Фасування: термостійкі пакети.

Інші комплектуючі: вологі серветки, ложка та виделка, реактив і пакети для нагрівання їжі, солодощі, чай та кава, вітамінний комплекс.

Треба змінювати не раціон , а систему постачання і контролю – волонтери

Радіо Свобода аналізувало і дегустувало український сухий пайок у 2014 році, наприкінці першого року війни. Його основа – недорогі консерви у бляшанках на основі каші, м’яса та риби, дуже тверді галети та чай найнижчої якості. Засоби розігріву продуктів відсутні.

Нині цей пайок ще використовується, однак, дедалі більше українських підрозділів користуються або сучасним харчовим набором, або пайками з гуманітарної допомоги країн НАТО, розповідає ветеран української воєнної операції на Донбасі, а нині волонтер Мирослав Гай.

Так, були сухі пайки, але їсти їх тривалий час було неможливо. Колись навіть робили з галет сухого пайка вогнище, бо вони фактично були неїстівними, і біля цього вогнища сварилися на незмінну кільку в томаті та на тушонку без м’яса

«2014 рік, коли ми воювали – було просто жахливе харчування. Так, були сухі пайки, але їсти їх тривалий час було неможливо. Колись навіть робили з галет сухого пайка вогнище, бо вони фактично були неїстівними, і біля цього вогнища сварилися на незмінну кільку в томаті та на тушонку без м’яса, – пригадує волонтер.– Утім на передовій, там, де вояки готують самі, все дуже смачно. Нині триває спроба реформи харчування у Збройних силах. Але на військових зборах, ще у вересні минулого року я їв ті ж самі сухі пайки старого зразка, хіба що до них додавали сало і часник. Але говорив з бойовими побратимами, і чимало з них отримують сухпаї з саморозігрівом: це дійсно смачні продукти, і вояки – задоволені».

За словами Мирослава Гая, система харчування в армії вимагає негайних змін, і певні напрацювання – вселяють позитив.

Як контролювати ці фірми-виробники? Адже отруївши цілий підрозділ, можна поставити під загрозу національну безпеку

«Можна бути впевненим: перехід на стандарт НАТО – буде. Але для цього мало завезти продукти, треба змінювати саму систему харчування, запроваджувати контроль. Як контролювати ці фірми-виробники? Адже отруївши цілий підрозділ, можна поставити під загрозу національну безпеку», – попереджає Мирослав Гай.

Волонтер Наталія Воронкова, яка бере участь у змінах системи харчування української армії, жаліється на дуже високу залежність «обіду бійця» від людського чинника, а не від системних змін у Міноборони.

«Проблема – в людському факторі. Поки що не важливо, яка система, доки не буде відповідальності, доки офіцери забезпечення не відповідатимуть за свої дії. Я пам’ятаю, як «начпроди» (відповідальні за продовольче забезпечення підрозділу – ред.) чинили змови та махінації. Так, на столі в бійців з’являлася більш дешева неякісна, прострочена їжа. Бувало й інше: командир – профі,тож підрозділ – не жаліється, не має до харчування жодних зауважень. Звісно, нова система зробить харчування бійців набагато різноманітнішим. Але вона не вирішить проблем, якщо не буде дієвого контролю за тим, як годують бійців», – підсумовує волонтер.

Раніше Радіо Свобода повідомляло про те, що Міноборони переходить на харчування бійців «за каталогом»: командири заповнюють електронну форму, обираючи з майже 200 найменувань продуктів, постачальник підвозить їх щотижня, і страви з них готує штатний військовий кухар.

Така система виявилася не дорожчою за стару (коли постачала та готувала їжу велика приватна компанія – ред.), однак суттєво збільшила асортимент і якість їжі, наразі на неї перейшло понад 23 тисячі бійців.