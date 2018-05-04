Ситуація в Балаклії контрольована – ДСНС

Станом на 7:00 4 травня ситуація в місті Балаклія, на околиці якого 3 травня спалахнула пожежа на складі боєприпасів контрольована, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, спостерігається тління чотирьох окремих осередків.

«Інтенсивність вибухів знизилась. Підрозділи ДСНС здійснюють заправку водою чотирьох пожежних танків, які здійснюють гасіння в межах технічної території. Авіацією ДСНС проводиться гасіння окремих осередків на території арсеналу», – ідеться в повідомленні ДСНС.

О 13:40 3 травня біля Балаклії на Харківщині сталася пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної пожежі. Особовий склад, який залучався до робіт із розмінування, евакуювали.

Органами місцевого самоврядування розгорнуто 7 евакуаційних пунктів, за власним бажанням евакуйовані 246 громадян.

Обмежено рух усіх видів транспорту у 10-кілометровій зоні навколо Балаклії. Рух залізничного транспорту на станції «Балаклія» призупинено та введено тимчасову заборону використання повітряного простору у радіусі 30 кілометрів.

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У березні 2017 року на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версії службового недбальства.