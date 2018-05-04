У Мінську почалися переговори щодо Донбасу – Оліфер

У столиці Білорусі Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, повідомила Дарка Оліфер, речниця представника України на переговорах, екс-президента України Леоніда Кучми.

«У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи», – написала Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

Востаннє переговори в Мінську відбувалися 18 квітня, тоді про якісь конкретні домовленості не повідомлялося.

Минулого тижня представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила, що у Києві з представниками СБУ, МЗС і Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб обговорили питання звільнення українських заручників. Тоді вона зауважила, що ця нарада відбулася напередодні засідання Контактної групи (4 травня).

Тоді ж, 27 квітня, представник Росії в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов заявив, що обмін полоненими на Донбасі може відбутися «найближчим часом».

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей.