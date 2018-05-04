У Києві 3 травня зафіксований тепловий рекорд, понад 30 градусів тепла – обсерваторія

У Києві 3 травня зафіксований рекорд максимальної температури повітря.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, після полудня 3 травня стовпчик термометра піднявся до 30,2 градусів тепла, що на 1,4 градуса вище попереднього максимуму 1934 року.

За даними обсерваторії, середньодобова температура також перевищила на 0,8 градуса історичне значення того ж 1934 року і становила 22,8.

У Києві ніч на 4 травня виявилась найтеплішою з 1881 року, стовпчик термометра не опустився нижче 15,3°С, що на 0,8°С тепліше, ніж це було у 1934 році.

За даними обсерваторії, квітень став найтеплішим у Києві за всю історію спостережень, які розпочалися в 1881 році.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що в Україні температура повітря влітку буде вищою від норми.