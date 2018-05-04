Нікополь: поліція відкрила ще два провадження через сутички й стрілянину в мерії

Поліція Нікополя Дніпропетровської області відкрила ще два провадження через сутички й стрілянину на сесії міськради 4 травня, повідомили Радіо Свобода в міському відділі поліції.

За даними поліції, після звернення із заявою міського голови Нікополя Андрія Фісака було відкрите провадження за статтею 129 Кримінального кодексу (погроза вбивством), а після заяви депутата міськради Олександра Рибакова – за частиною 2 статті 296 (хуліганство, вчинене групою осіб). Таким чином, загалом відкрили чотири кримінальні провадження.

Раніше в поліції інформували, що провадження були відкриті за статтею 293 та частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (групове порушення громадського порядку та хуліганство із застосуванням зброї).

У мерії Нікополя у ввечері 4 травня повідомили, що «сесія міської ради була цілеспрямовано зірвана людьми, особи яких встановлюють правоохоронні органи».

«Дії осіб, які зірвали сесію, були направлені на дестабілізацію ситуації та незаконний спосіб зміни влади у місті. У сесійному залі лунали погрози депутатам міської ради, які переросли в сутички із застосуванням фізичної сили», – йдеться повідомленні прес-служби мерії.

У міськраді додають, що сесію зірвали вже вдруге. Перша конфліктна ситуація на сесії сталась 27 квітня.

Водночас увечері 4 травня на прес-конференції представники «Правого сектора», які були свідками конфлікту, заявили, що в сесійній залі сесії постріли здійснювали двоє депутатів – Олександр Рибаков і Вадим Колесник.

«Ми вимагаємо провести ретельне й оперативне розслідування дій цих депутатів, а також відсторонити цих депутатів від їхньої депутатської діяльності. Також ми звертаємось до керівництва обласної поліції з вимогою провести ретельне розслідування дій поліції. Якщо в найкоротший термін наші вимоги не будуть виконані, то ми залишаємо за собою право здійснювати безпосереднє народовладдя і виправляти ситуацію», – сказала прес-секретар обласного штабу НВР «Правий сектор» Ляля Євтушенко.

4 травня в Нікополі на сесії міської ради стався конфлікт і сутичка між депутатами та активістами «Правого сектора». За даними мерії, активісти намагались завадити проведенню сесії. Водночас, за словами представників «Правого сектора», такого наміру не було: на сесії міськради вони лише хотіли підняти питання про недовіру міському голові, але їм не давали слова. Під час сутичок одного з депутатів облили кефіром, а мера Нікополя Андрія Фісака – зеленкою. У ході конфлікту один із депутатів вистрілив зі зброї, ніхто з присутніх не постраждав.