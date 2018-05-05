Штаб ООС: роботу КПВВ «Гнутове» зупинили через обстріл

Підтримувані Росією бойовики вранці 5 травня двічі обстріляли контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) «Гнутове» у Донецькій області, роботу КПВВ призупинили, повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

За повідомленням, на КПВВ перебувало багато цивільних громадян, яких евакуювали до укриття. Ніхто з людей не постраждав. У результаті обстрілу пошкоджені два автомобілі.

У прикордонній службі України додали, що обстріли сталися о 9:10 і 9:50. За повідомленням, бойовики обстріляли КПВВ протитанковими керованими снарядами (ПТКР).

В угрупованні «ДНР» інформації щодо обстрілу немає.

Через обстріл роботу КПВВ «Гнутове» вже зупиняли недавно – 21 квітня.

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.