Від АТО до ООС, але пріоритет мирним засобам. Черговий раунд переговорів у Мінську

4 травня у Мінську відбувся черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі. Посередник від ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдік успіхом ТКГ назвав відновлення мобільного зв’язку на окупованих територіях, а також констатував зростання числа порушень вогню на лілії зіткнення.

Україна з 30 квітня 2018 року поміняла формат збройної операції на Донбасі з АТО (Антитерористична операції) на Операцію об’єднаних сил (ООС).

Цю тему обговорювали 4 травня на зустрічі ТКГ у Мінську, заявив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода посол ОБСЄ Мартін Сайдік. Відомо, зокрема, що сторони звернули увагу на висловлювання командувача Операції об’єднаних сил, генерал-лейтенанта Сергія Наєва в інтерв’ю агентству «Укрінформ», який заявив, що у нього «немає ніякого бажання встановлювати будь-який контакт із ватажками терористичних організацій».

Вони є терористами, а з терористами я, як військовий керівник, можу говорити тільки на добре відомій мені мові. Мовою військової сили

«Вони є терористами, а з терористами я, як військовий керівник, можу говорити тільки на добре відомій мені мові. Мовою військової сили. З цього і будуть виходити будь-які відносини з ними», – зазначив Наєв.

Посол Мартін Сайдік, коментуючи ці висловлювання та реакцію на них на переговорах у Мінську, заявив: «Українська сторона на переговорах, другий президент України Леонід Кучма, наголосив на українській позиції, ухваленій президентом Порошенком, яка полягає в тому, що Україна шукає вирішення конфлікту на Донбасі тільки мирними та дипломатичними засобами».

Таку позицію підтвердила також речниця Леоніда Кучми Дарина Оліфер: «Українська сторона залишається відданою Мінським домовленостям і виконує всі взяті на себе зобов’язання, вирішення конфлікту можливе лише політико-дипломатичним шляхом».

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Успіх ТКГ – мобільний зв’язок відновлено

До позитивних підсумків засідань у Мінську посол Мартін Сайдік зарахував відновлення мобільного зв’язку компанії «Водафон-Україна» на непідконтрольній Києву частині Донбасу.

«Це велике досягнення ТКГ, а особливо економічної підгрупи. Я дуже вдячний за це не тільки працівникам «Водафон-Україна», які протягом 4 днів провели масштабну роботу з технічної перевірки та перезапуску обладнання, а також і команді СММ ОБСЄ, які їх супроводжували увесь час перебування в ОРДО», – зазначив Сайдік.

На території ОРЛО (Окремих районів Луганської області) ремонт мобільного зв’язку відбувся ще в березні, а на неконтрольованих Києвом районах Донецької області було набагато складніше з організацією ремонту. Врешті, завдяки ТКГ, цю проблему вдалося вирішити та полегшити цим життя громадян, зауважив посоло ОБСЄ.

Наразі мобільний зв’язок відновлено приблизно на 70% території ОРДО.

Із водою на Донбасі погано – стріляють довкола ДФС

Під час засідання підгрупи з питань безпеки особливу увагу приділили безпеці довкола Донецької фільтрувальної станції.

«Незважаючи на гарантії сторін та зміцнене патрулювання СММ ОБСЄ, там продовжується порушення режиму зупинення вогню, при тому що ДФС забезпечує водою сотні тисяч осіб по обидві сторони лінії зіткнення», – заявив Мартін Сайдік.

Він ще раз наполегливо закликав сторони надати необхідні гарантії безпеки працівникам компанії «Вода Донбасу» та СММ ОБСЄ, щоб забезпечити безперебійну роботу станції.

Взагалі ж, за словами Сайдіка, останнім часом рівень порушень режиму тиші на Донбасі «в середньому» зріс, хоча бувають дні, коли стріляють менше.

За підрахунками української сторони, за 34 дні, відколи було оголошено «Великоднє перемир’я» (30 квітня 2018 – 2 травня 2018) було зафіксовано 1 бойове зіткнення і 1512 обстрілів з боку незаконних збройних формувань, що діють в ОРДЛО, зокрема було 4 обстріли населених пунктів.

Обмін полоненими затримується

Незадовго до нинішнього засідання у Мінську, представник Росії у ТКГ Борис Гризлов заявив про швидку можливість обміну полоненими на Донбасі за форматом «всіх на всіх», він сказав, що це може відбутися «найближчим часом». Але сьогодні ситуація не зрушилася у цьому напрямку, зауважив Мартін Сайдік.

Питання обміну полоненими, умов їхнього утримання, а також пошуку тих, хто пропав безвісті, обговорювали в гуманітарній підгрупі.

Представниця України в цій підгрупі Ірина Геращенко, яка дистанційно брала участь у засіданні, за підсумками перегорів заявила, що вони були «безрезультатними».

Ми так і не почули відповіді від представників Росії на пропозицію передати їм 23 росіян, засуджених за злочини перед українською державою, задля звільнення українців – політв’язнів Кремля

«Ми так і не почули відповіді від представників Росії на пропозицію передати їм 23 росіян, засуджених за злочини перед українською державою, задля звільнення українців – політв’язнів Кремля. Росіяни стоять на своїй позиції: нас там нєт», – повідомила Геращенко у фейсбуці.

За її словами, росіяни також категорично відмовляються створювати механізм із Червоним хрестом для пошуку зниклих.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановане на 16 травня.