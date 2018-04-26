НАТО далі шукатиме шляхи допомоги Україні – Столтенберґ

НАТО і її окремі держави-союзниці далі шукатимуть шляхи допомоги Україні, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ напередодні наради міністрів закордонних справ НАТО, яка має відбутися 27 квітня у Брюсселі.

«НАТО з Україною має суттєву співпрацю через різні програми і трастові фонди для різних сфер. Ми допомагаємо їм реформуватися, зміцнювати військові та безпекові установи й боротися із корупцією. А також країни-союзниці надають Україні допомогу в двосторонньому форматі й я, відвідуючи різні столиці НАТО, закликаю їх продовжувати й поглиблювати підтримку України», – пояснює керівник Північноатлантичного союзу, припускаючи, що для українців неважливо, «чи ця допомога робиться у рамках НАТО, чи на двосторонньому рівні».

Керівник альянсу також припускає, що протягом завтрашньої сесії, присвяченої обговоренню дипломатами політики «відкритих дверей» НАТО, може йтися й про можливе членство України.

«Україна також висловила своє прагнення членства в НАТО, тож я очікую, що міністри закордонних справ висловлять бажання обговорити і це питання», – зазначив голова НАТО.

Водночас, коментуючи ситуацію із реалізацією Мінських угод, Єнс Столтенберґ заявив, що наразі вони є єдиним способом знаходження мирного й дипломатичного рішення збройному конфлікту в східній Україні.

«Згідний з тим, що ми спостерігаємо брак імплементації, але також вважаю, що «Мінськ» – це єдина платформа, яка у нас є, для спроб знайти мирне рішення шляхом переговорів. Ми повинні продовжувати працювати в цьому напрямку та над реалізацією цих угод, і водночас, надавати Україні нашу підтримку. Працюватимемо на цих двох напрямках», – каже генеральний секретар НАТО.

Президент України Петро Порошенко нещодавно заявляв про намір найближчим часом ініціювати внесення змін до Конституції, за якими стратегічною метою держави буде членство в Європейському союзі й НАТО.

У березні НАТО внесло Україну до числа країн, які прагнуть вступу до альянсу.