Мільярд доларів від НАТО на реформи: шлях до стардартів Альянсу

Україна планує за найближче десятиліття стати членом НАТО. Саме стільки часу, на думку президента Петра Порошенка, знадобиться, щоби виконати численні вимоги Альянсу. Після Революції Гідності та відмови від позаблокового статусу держава активно реформує Збройні сили та національне законодавство, щоб запровадити стандарти НАТО в галузі оборони. Радіо Свобода в рамках 18-го Міжнародного тижня співпраці України з Альянсом запитало дотичних до перетворень, які успіхи має Київ.

На сьогодні Україна щодо НАТО перебуває в статусі «аспіранта» – так називають держави, які офіційно заявляють про бажання вступити до Альянсу та докладають для цього зусиль.

Для цього існує детальна дорожня карта потрібних перетворень, розписана до 2020 року, яку навіть у Міністерстві оборони називають «досить амбітною». Рік за роком та один подібний план за іншим – Україна має настільки реформувати власну оборонну галузь, щоби вона могла без проблем координуватись із арміями та штабами таких авторитетних членів Альянсу як, скажімо, Сполучені Штати та Канада.

​Шлях до НАТО

І прогрес уже є, запевняє державний секретар Міністерства оборони України Олександр Дублян. І те, що запланували на 2016-2017 рік – «в основному виконано», каже він.

«Значний обсяг роботи виконано генеральним штабом України. Більше 60% структур Генштабу та інших органів військового управління приведено до типової структури штабів НАТО. Для підготовки у Збройних Силах використовується 668 стандартів НАТО та 975 вітчизняних стандартів. За стандартами НАТО підготовлено 10 батальйонів та 25 рот, і понад 1400 національних інструкторів», – сказав Дублян.

Як оцінюють прогрес України ті, хто десятиліттями працює з НАТО та знає його вимоги? Прогрес за останні роки є, проте попереду багато роботи, відповів Радіо Свобода генеральний директор Міжнародного військового штабу НАТО Ян Брукс.

«У першу чергу, Україна має зосередитись саме на комплексних реформах. Потрібно забезпечити демократичний цивільний контроль за збройними силами. І потрібно реструктуризувати власне збройні сили відповідно до тих структур і схем, які ми звикли застосовувати в НАТО. Що ж стосується підготовки, то йдеться про конкретні підрозділи – слід зважати на стандарти, за якими вони тренуються та діють», – говорить Брукс.

Також важливо, щоби була оперативна взаємосумісність на кількох рівнях: щоби Збройні сили України легко координувальсь із НАТО, а підрозділи української армії – між собою. Не менш важливо, щоби був і контакт на людському рівні: військові повинні усвідомлювати, в чому суть реформ, і не перешкоджати змінам, додає Брукс.

Для НАТО не менш важливим є і ширший контекст – загальнодержавний, каже голова представництва НАТО в Україні Александр Вінніков.

«НАТО дуже підтримує зусилля України зі зміцнення її демократичних інституцій, верховенства права. І з цієї точки зору, боротьба з корупцією – один із пріоритетних напрямків, на думку НАТО тут потрібно докладати багато зусиль. Такий само сигнал надходив і від генерального секретаря НАТО, коли він приїжджав до України», – відповів Вінніков.

Реформи повинні бути послідовними та невідворотніми, адже надто часто за роки незалежності Україна змінювала зовнішньополітичний вектор, вважає міністр оборони Литовської Республіки Раймундас Каробліс.

«За останні чотири роки Україна, що стосується реформ, Україна зробила більше, ніж за попередні роки за роки незалежності. Литва також пройшла цей шлях у 1990-х, тому я знаю, що такі зміни – це непросто і часто болісно, хоч і необхідно. Потрібно рухатись у багатьох галузях, реформуючи цілий комплекс галузей. Вступ до НАТО вимагає реформування не тільки збройних сил, а й політичної, судової та економічної реформи», – сказав Каробліс у відповідь на запитання Радіо Свобода.

На обмін досвідом, тренування та реформи українського сектору безпеки Альянс виділяє гроші в рамках Варшавського саміту НАТО за 2016 рік. Для цього діють вісім трастових фондів, бюджет яких – 40 мільйонів євро.

«Це комісія Україна-НАТО, Спільна робоча група Україна-НАТО з питань воєнної реформи, Військовий комітет Україна-НАТО та інші. Діє програма Партнерства заради миру, програма НАТО «З удосконалення військової освіти», участь у Силах реагування НАТО та кілька інших. Міністерство оборони коштів не отримує, фінанси ідуть на співпрацю та підтримку реформ», – каже Дублян.

За останні чотири роки Альянс виділив близько одного мільярда євро на розбудову українських реформ, повідомляє представництво НАТО в Україні.

Фактор Росії

НАТО очікує від України оновлення в усіх ключових галузях, проте і враховує фактор протистояння з Росією, заявляють в Альянсі.

Провокувати Москву Альянс не хоче, тож наголошує – відкритий до діалогу з Кремлем. Проте й щодо підтримки українського суверенітету НАТО позиції не змінює.

«Перше питання, яке ставиться на будь-якій зустрічі між НАТО та Російською Федерацією – це ситуація в Україні. Ми ніколи не забудемо, що відбувається в Україні», – сказав Брукс, розповідаючи про перебіг Ради НАТО-Росія, що відбулась 19 квітня.

Українського питання торкаються в рамках переговорів про зменшення напруги на «проблемних ділянках»: у Сирії та в регіонах Балтійського, Чорного, Середземного морів.