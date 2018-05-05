Поліція встановила особу загиблого внаслідок нічного вибуху в Києві

Поліція Києва повідомляє, що встановила особу загиблого внаслідок вибуху гранати в Подільському районі столиці України.

«Це – 36-річний місцевий мешканець. Зараз у помешканні чоловіка триває обшук: у квартирі вилучили гранату Ф-1 і гранатомет», – повідомили в поліції і додали, що на місці вибуху правоохоронці знайшли посвідчення учасника бойових дій.

У поліції також заявили, що оперативники переглянули камери відеонагляду, на яких зафіксовано, що до вибуху і після до потерпілого ніхто не підходив.

Кримінальне провадження відкрили за статтями «умисне вбивство» і «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Розслідування триває, основна версія, яку розглядає слідство, – необережне поводження із вибуховим предметом, заявляють у поліції.

Вибух, внаслідок якого загинув чоловік, стався в ніч на 5 травня на вулиці Кирилівській у Києві. З місця вибуху поліція вилучила рештки гранати і запал. Тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи.

Наприкінці минулого місяця в Дарницькому районі Києва внаслідок вибуху автомобіля одна людина загинула, ще одна постраждала. Згідно із попередніми висновками експертів, в автомобілі під час руху вибухнула граната.