Поліція: під час вибуху на Подолі в Києві загинув чоловік

Поліція Києва повідомляє, що внаслідок вибуху гранати, що стався у ніч на 5 травня на Подолі, загинув чоловік.

«Близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Кирилівській пролунав вибух. На виклик виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, екіпажі патрульних, вибухотехніки і лікарі. Прибувши за вказаною адресою, працівники поліції біля будинку виявили тіло чоловіка із численними пораненнями», – йдеться в повідомленні.

Про особу загиблого не повідомляють.

Як повідомив поліцейським свідок, який проходив неподалік, біля будинку він помітив незнайомця, який сидів зігнувшись і тримав щось у руках. Потім пролунав вибух.

З місця поліція вилучила рештки гранати і запал. Тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи.

У поліції заявляють, що проводять першочергову перевірку і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наприкінці минулого місяця в Дарницькому районі Києва внаслідок вибуху автомобіля одна людина загинула, ще одна постраждала. Згідно із попередніми висновками експертів, в автомобілі під час руху вибухнула граната.