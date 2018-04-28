Нічний вибух авто на Дарниці: у поліції Києва встановили особи постраждалих і озвучили версії

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що поліція встановила осіб, які перебували в автомобілі, що вибухнув на Дарниці пізно ввечері 27 квітня, – ті були між собою знайомі, обоє мешкали у Києві.

За даними поліції, одного з потерпілих прооперували, він перебуває у тяжкому стані.

«Розглядається декілька версій. Є версія, що хтось закинув всередину автомобіля цю гранату, також розглядається версія про необережне поводження із вибуховими речовинами», – зазначив Крищенко.

За його словами, свідки інциденту зазначають, що вибух пролунав за кілька секунд після того, як один із постраждалих сів до машини, і більше ніхто до неї не наближався.

У Дарницькому районі Києва унаслідок вибуху автомобіля 27 квітня одна людина загинула, ще одна постраждала. Згідно із попередніми висновками експертів, в автомобілі «Шевроле» під час руху вибухнула граната.