Бойовики обстріляли Зайцеве на Донеччині – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики обстріляли Зайцеве, що в Бахмутському районі Донецької області, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі.

За даними українських військових, одна людина поранена. Також зайнявся житловий будинок.

У штабі зазначають, що інцидент трапився близько 11 години 6 травня. Згідно з повідомленням, бойовики використали артилерію калібру 152 та 122 міліметри.

В угрупованні «ДНР», яке контролює частину Донецької області, поки не коментували звинувачення української армії.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.