Бойовики здійснили 56 обстрілів на Донбасі 5 травня – Міноборони

Бойовики здійснили 56 обстрілів на Донбасі 5 травня, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гоцуляк.

«Загалом усі 56 ворожих обстрілів, що були зафіксовані на лінії зіткнення минулої доби, визначено як прицільні. У підсумку бойовики окупаційних адміністрацій Росії зробили вісім пострілів з артилерії калібру 122 міліметрів, дев'ять пострілів з танку та випустили по наших оборонних позиціях Об’єднаних сил близько 60 мін з мінометів калібру 120 та 82 міліметрів», – сказав Гоцуляк.

Він додав, що українська армія 31 раз відкривала вогонь у відповідь.

Бойовики «ДНР» звинувачують Збройні сили України в 33 обстрілах. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові випустили по підконтрольній сепаратистам території 110 боєприпасів.

Штаб української воєнної операції повідомляв, що 5 травня на Донбасі один український військовий отримав поранення.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.