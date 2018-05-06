Двоє українських військових поранені на Донбасі – штаб

Двоє українських військових поранені на Донбасі, інформує штаб української воєнної операції в регіоні.

Згідно з повідомленням, один український військовослужбовець поранений у суботу, 5 травня, а другий – у ніч на неділю, 6 травня.

Водночас, за даними української розвідки, на Донбасі загинули шість підтримуваних Росією бойовиків, ще чотири отримали поранення. Крім того, одного бойовика взяли в полон.

За інформацією штабу, сепаратисти дев’ять разів застосовували заборонене озброєння.

В угрупованні «ЛНР» звинувачують українську армію у восьми обстрілах, здійснених 5 травня. Бойовики «ДНР» вчора заявляли про поранення двох членів свого угруповання.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.