Поліція: у Лондоні трьох людей облили «шкідливою речовиною», їх госпіталізували

У Лондоні трьох людей госпіталізували після того, як їх облили невідомою «шкідливою речовиною».

Як повідомляє поліція Лондона, 6 травня сталася сутичка між двома групами чоловіків.

Співробітники поліції втрутилися і виявили трьох чоловіків, які отримали травми, спричинені шкідливою речовиною.

Чоловіків – 17, 22 і 27 років – відправили до лікарні.

У поліції зауважують, що травми не є небезпечними для життя постраждалих.

4 березня в британському Солсбері були виявлені без свідомості колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Лондон стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. Москва це заперечує.

Після кількох тижнів лікування Юлію Скрипаль виписали з лікарні. Стан її батька також поліпшився в процесі лікування.

Замах на Скрипалів призвів до серйозної кризи у відносинах між країнами Заходу і Росією. Близько 30 країн оголосили про висилку російських дипломатів у знак солідарності з Великою Британією. Росія у відповідь почала висилати співробітників західних дипмісій.