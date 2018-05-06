Єнін: ГПУ найближчими днями подасть запит про екстрадицію підозрюваного у побитті Найєма

Генеральна прокуратура України найближчими днями подасть запит про екстрадицію Магомеда Саїтова, підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи Найєма. Про це заступник генерального прокурора Євген Єнін розповів в ефірі програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна».

«Ми прибуваємо в дуже тісному контакті з нашими азербайджанськими колегами і нещодавно запевнили їх, що ми маємо намір вимагати його видачі. У зв’язку з чим ми звернулися із запитом про затримання та взяття під варту. Найближчими днями відповідний запит про екстрадицію буде направлений у відповідності до вимог Європейської конвенції про видачу правопорушників», – зазначив Єнін.

Він зауважив, що, як правило, процес видачі триває декілька місяців.

5 травня в МВС України повідомили, що в Азербайджані затримали підозрюваного у побитті народного депутата України Мустафи Найєма, повідомляє українське Міністерство внутрішніх справ. У відомстві також заявили, що вже початі екстрадиційні процедури щодо 29-річного затриманого Магомеда-Аміна Саїтова.

Шевченківський районний суд Києва 2 травня відправив під домашній арештдо 30 червня трьох підозрюваних у нападі на народного депутата Мустафу Найєма. Цілодобово має перебувати вдома Магомед-Саліх Саїтов, а для Ахмеда Саїтова та Умолта Темербулатова суд обрав як запобіжний захід нічний домашній арешт, вони мають перебувати за місцем проживання з 23:00 до 6:00.

Усім трьом особам інкримінують «хуліганство, вчинене групою осіб».

Конфлікт за участю Найєма стався в центрі Києва 30 квітня. За даними поліції, народний депутат їхав на власному автомобілі в напрямку Бесарабської площі. На дорозі його підрізав інший автомобіль, почалася сварка, під час якої один із незнайомців вдарив політика в обличчя.

Брат Мустафи Найєма Масі повідомив 1 травня, що депутата прооперували, у нього струс мозку й біль у спині.

Прокуратура Києва повідомила, що трьом затриманим оголосили підозру за статтею про хуліганство. Ще одному чоловіку, який, за даними правоохоронців, ударив депутата, оголосили підозру заочно. Йому інкримінують «умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження».