Підозрювані в нападі на Найєма відправлені під домашній арешт

Шевченківський районний суд Києва відправив під домашній арешт до 30 червня трьох підозрюваних у нападі на народного депутата Мустафу Найєма. Цілодобово має перебувати вдома Магомед-Саліх Саїтов, а для Ахмеда Саїтова та Умолта Темербулатова суд обрав як запобіжний захід нічний домашній арешт, вони мають перебувати за місцем проживання з 23:00 до 6:00.

Усім трьом особам інкримінують «хуліганство, вчинене групою осіб».

Впродовж п’яти днів сторони можуть подати апеляцію. Повністю текст ухвали оголосять 7 травня.

Ще одного підозрюваного – 28-річного Магомеда-Аміна Саїтова – оголосили в розшук. За даними правоохоронців, через дві години після інциденту він вилетів до столиці Азербайджану Баку.

Конфлікт за участ. Найєма стався в центрі Києва 30 квітня. За даними поліції, народний депутат їхав на власному автомобілі в напрямку Бесарабської площі. На дорозі його підрізав «Мерседес», почалася сварка, під час якої один із незнайомців вдарив політика в обличчя.

Брат Мустафи Найєма Масі повідомив 1 травня, що депутата прооперували, у нього струс мозку й біль у спині.

Прокуратура Києва повідомила, що трьом затриманим оголосили підозру за статтею про хуліганство. Ще одному чоловіку, який, за даними правоохоронців, ударив депутата, оголосили підозру заочно. Йому інкримінують «умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження».