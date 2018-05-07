Одній з причетних до нападу на учасника АТО повідомили про підозру – ГПУ

Одній з причетних до нападу на учасника бойових дій на Донбасі, захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича повідомили про підозру, інформує речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook.

Їй інкримінують «хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень». За словами Лисенка, правоохоронці готують клопотання про обрання жінці запобіжного заходу.

Увечері 2 травня поліція Києва повідомила, що на Подолі в Києві невідомі напали на чоловіка, 1989 року народження, його доправили до відділення хірургії обласної клінічної лікарні. У поліції не уточнювали особу потерпілого, проте у соцмережах повідомили, що нападу зазнав Дмитро Вербич, колишній захисник Донецького аеропорту.

6 травня СБУ повідомила про затримання в Харкові групи молодих людей, які можуть бути причетними до побиття учасника антитерористичної операції Вербича. За даними спецслужби, організатором нападу є громадянин Росії, який покинув Україну 4 травня та переховується в Польщі.

Радіо Свобода влітку 2015 року записала інтерв’ю із Дмитром Вербичем, командиром 3 роти 5 окремого батальйону ДУК ПС, позивний «Івіч».