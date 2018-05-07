Супрун розповіла, як боротися з хронічним стресом

«Найбільш потужною зброєю» для боротьби зі стресом є медитація та прості фізичні вправи, розповіла в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

«Понеділок може бути додатковим стресом для всіх – безліч справ, нові завдання, важливі зустрічі. Якщо ви сьогодні або в інші дні почуваєтеся неспокійно, забуваєте дрібниці, є трохи дратівливими – не переймайтеся, це звичайні речі, які час від часу трапляються з кожною людиною. Іноді всі ми відчуваємо стрес. Проте, якщо цей стан триває постійно, він починає загрожувати вашому здоров'ю», – пише Супрун.

Вона зазначила, що перевантаження на роботі, негаразди в сім’ї чи інші проблеми, які починають траплятися щодня, можуть призводити до хронічного стресу.

«Якщо день у день перебувати у такому стані – це починає впливати на роботу мозку. Хронічний стрес заважає ефективно працювати, навчатися, спілкуватися з іншими та може призвести до депресії. Тому дуже важливо вміти протистояти стресу та навчитися його контролювати», – розповіла в.о. міністра.

Очільниця МОЗ зазначила, що для протистояння стресу необхідно обирати «будь-яку активність, яка вам до душі», та зробити її регулярною частиною життя.

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