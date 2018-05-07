Прокуратура: росіянину, причетному до нападу на учасника АТО, заочно оголосили підозру

Прокуратура Києва повідомляє, що ще одному учаснику нападу на учасника бойових дій на Донбасі, захисника Донецького аеропорту Дмитра Іващенка (також відомого за псевдо «Івіч», «Вербич») повідомили про підозру заочно.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, йдеться про підозру 23-річного росіянина, який виїхав до Польщі.

Його підозрюють за статтями «хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень» і «розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб».

«Крім того, підготовлено клопотання про дозвіл на його затримання з метою приводу до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають, встановлюються інші учасники злочинної групи», – йдеться в повідомленні.

Раніше у Генпрокуратурі повідомили про оголошення підозри одній з учасниць нападу. Їй інкримінують «хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень». Правоохоронці готують клопотання про обрання жінці запобіжного заходу.

Увечері 2 травня поліція Києва повідомила, що на Подолі в Києві невідомі напали на чоловіка, 1989 року народження, його доправили до відділення хірургії обласної клінічної лікарні. У поліції не уточнювали особу потерпілого, проте у соцмережах повідомили, що нападу зазнав Дмитро Іващенко, колишній захисник Донецького аеропорту.

6 травня СБУ повідомила про затримання в Харкові групи молодих людей, які можуть бути причетними до побиття учасника антитерористичної операції Іващенка. За даними спецслужби, організатором нападу є громадянин Росії, який покинув Україну 4 травня та переховується в Польщі.

Радіо Свобода влітку 2015 року записала інтерв’ю із Дмитром Вербичем, командиром 3 роти 5 окремого батальйону ДУК ПС, позивний «Івіч».