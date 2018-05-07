Суд у Павлограді арештував бразильця Лусваргі, підозрюваного в участі в терористичній організації

Павлоградський міськрайонний суд вирішив арештувати на 60 діб без можливості внесення застави бразильця Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації, у відводі суду.

Згідно з рішенням, ухваленим 7 травня, Лусваргі перебуватиме під вартою до 5 липня.

Як заявив суддя, таке рішення пов’язане з тим, що існують ризики ухилення підозрюваного від правосуддя і зважаючи на тяжкість інкримінованих йому злочинів. Дана ухвала оскарженню не підлягає, додав суддя.

Розгляд справи суд призначив на 15 травня у відкритому режимі.

Журналісти Радіо Свобода наприкінці квітня знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату).

4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України. У СБУ пообіцяли перевірити діяльність бойовика в Києві.

У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники Служби безпеки під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Через кілька місяців, у січні 2017 року, Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Рафаеля Лусваргі на новий розгляд через порушення територіальної підсудності.

У грудні йому змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання терміном на два місяці. Потім запобіжний захід не продовжили «у зв’язку із тривалістю розгляду судами питання про територіальну підсудність даного кримінального провадження».

15 лютого Верховний суд визначив територіальну підсудність кримінального провадження за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.