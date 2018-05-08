Держдума Росії розгляне кандидатуру Медведєва на посаду прем’єра

Держдума Росії сьогодні, як очікується, схвалить кандидатуру Дмитра Медведєва на черговий термін на посаді прем’єр-міністра.

Президент Росії Володимир Путін, який склав присягу 7 травня, подав кандидатуру Медведєва в нижню палату парламенту через кілька годин після церемонії інаугурації.

У Державній думі має більшість пропутінська партія «Єдина Росія», партійним головою якої є Медведєв.

8 травня парламентська сесія повинна розпочатися о 15:00 за місцевим часом.

За конституцією Росії уряд зобов’язаний подати у відставку, коли розпочинається новий президентський термін.

Медведєв очолював уряд з 8 травня 2012 року. Перед цим – з 2008 року – він був президентом Росії. Путін у цей час був керівником уряду.