Україна на Гімназіаді виборола перше місце: 39 золотих медалей

Україна на Всесвітній літній Гімназіаді отримала перемогу, здобувши 39 золотих, 39 срібних та 34 бронзових медалей.

Як повідомляє прес-служба Спортивного комітету, загалом збірна України здобула 112 нагород різного ґатунку.

Нагороди українська збірна отримала в 17 видах спорту: стрільба з луку, легка атлетика, бокс, шахи, велоспорт, фехтування, художня гімнастика, спортивна гімнастика, спортивна аеробіка, дзюдо, карате, петанк, плавання, тхеквондо, теніс, боротьба вільна, боротьба греко-римська.

ХVІІ Всесвітня літня гімназіада в Маракеші проходить з 2 до 9 травня. Очікується участь 4000 спортсменів з понад 60 країн світу; 18 видів спорту, 6 із яких уперше введені до програми ігор: бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфінг і тхеквондо.

Всесвітню літню гімназіаду вперше провели в 1974 році в Німеччині. На африканському континенті Гімназіада проводиться вперше.