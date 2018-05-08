Кількість постраждалих через отруєння в Черкасах зросла до 55

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що у Черкасах до лікарні госпіталізували 53 дітей і 2 вчителя.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, з них 11 дітей перебувають в реанімації в стані середньої тяжкості, решта в задовільному та легкому стані.

За даними служби, на території загальноосвітньої школи № 8 під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття та почали втрачати свідомість 15 учнів школи (2-9 класи), всього на лінійці були присутні 424 учні. Спочатку у ДСНС повідомляли про госпіталізацію 42 дітей через отруєння невідомою речовиною.



У службі зазначають, що після проведення аналізу повітря на наявність сірководню, аміаку, хлору, а також горючих газів, отруйних речовин на місці події не виявили. Триває дослідження радіаційного фону.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», причини погіршення стану здоров’я дітей встановлюються.